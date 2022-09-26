Грозный, 26 сентября 2022, 09:26 — REGNUM У тех, кто скрывается от мобилизации, нет ни чести, ни достоинства. Особенно это касается кавказских мужчин, чьи предки всегда считали честью положить свою жизнь, защищая родину. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров подчеркнул, что когда Родина в опасности из-за планов Запада разрушить нашу страну с помощью националистов киевского режима, удивляют уклонисты, в том числе с Кавказа, которые должны почитать за честь погибнуть в борьбе за спасение Родины.
Кадыров заверил, что чеченцы будут до победы защищать свою страну от фашистов и выполнят все приказы президента РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне приказ о частичной мобилизации выполнен уже на 254%.