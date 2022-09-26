Грозный, , 09:26 — REGNUM У тех, кто скрывается от мобилизации, нет ни чести, ни достоинства. Особенно это касается кавказских мужчин, чьи предки всегда считали честью положить свою жизнь, защищая родину. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Government.ru

«Все чаще думаю о бегущих уклонистах. Вправе ли они называть себя мужчинами? Нет! Есть ли у них честь? Нет! Чувство достоинства? Нет! Или какие-то нравственные ценности? Нет!» — написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров подчеркнул, что когда Родина в опасности из-за планов Запада разрушить нашу страну с помощью националистов киевского режима, удивляют уклонисты, в том числе с Кавказа, которые должны почитать за честь погибнуть в борьбе за спасение Родины.

«Особенно удивляют некоторые мужчины на Кавказе. Парни, вы считаете, что спасаетесь от смерти? Так если она предначертана в бою за свою Родину, разве не такой исход горцы во все времена воспринимали за честь?» — напомнил чеченский лидер.

Кадыров заверил, что чеченцы будут до победы защищать свою страну от фашистов и выполнят все приказы президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне приказ о частичной мобилизации выполнен уже на 254%.