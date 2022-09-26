Белгород, , 09:27 — REGNUM В Белгородской области на круглосуточный режим работы переведена горячая линия «122», на которой можно получить ответы по вопросам частичной мобилизации. Об этом 26 сентября сообщил в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков.

Телефон «Горячей линии» 38.mchs.gov.ru

По словам главы региона, поступило уже свыше 600 обращений. Вопросы принимают через приемную губернатора, чат-бот в социальных сетях и службу «122». Власти приняли решение увеличить количество операторов горячей линии до 60 человек и организовать круглосуточную работу.

«Подготовлен список мер дополнительной социальной поддержки семей, которые остались в Белгородской области, которые, я уверен, нуждаются в нашей поддержке. В ближайшее время постараемся этот список опубликовать», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области принято решение выплатить мобилизованным гражданам единовременно по 100 тысяч рублей.