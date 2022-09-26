Малоярославецкий район, Калужская область, 26 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. На мобильный телефон умершей супруги жителя Малоярославецкого района стали приходить смс-сообщения из банковской организации с требованием оплаты ежемесячного платежа по кредиту. Однако женщина при жизни кредитов не оформляла и поэтому муж умершей, обеспокоенный приходящими сообщениями, обратился в полицию. Об этом 26 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

40. мвд. рф Мужчина через мобильное приложение оформил кредит на умершую мать

Сотрудники полиции выехали в банковскую организацию, где в ходе проверочных мероприятий выяснилось, что после смерти женщины на её имя был оформлен кредит через мобильное приложение. Сотрудниками уголовного розыска были проведены оперативные мероприятия, направленные на установление лица, незаконно оформившего кредит. В результате личность подозреваемого была установлена. Им оказался сын умершей женщины, ранее неоднократно судимый местный житель 1984 года рождения. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что пришел в дом к своей матери и, пользуясь тем, что её муж был занят домашними делами, взял гаджет женщины, лежащий в свободном доступе, и через мобильное приложение оформил на ее имя кредит в размере 580 тысяч рублей. Деньги злоумышленник обналичил и потратил по своему усмотрению. Кроме того, сотрудниками полиции установлена возможная причастность подозреваемого к краже еще 59 тысяч рублей с кредитной карты женщины, которые он также потратил на личные нужды.

По фактам хищений возбуждено уголовное дело по статье кража. Следствие продолжается.