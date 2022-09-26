Симферополь, 26 сентября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Запрет на полёты в международный аэропорт «Симферополь» продлён ещё на неделю, до 4 октября, сообщили в пресс-службе аэропорта 26 сентября.

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолёты в аэропорту Симферополь

«Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорт Симферополь до 4 октября 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение на полёты в Симферополь, а также в аэропорты ещё десяти городов юга и центра России действует с 24 февраля.