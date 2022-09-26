Иркутск, , 09:24 — REGNUM В связи со стрельбой в военкомате Усть-Илимска Иркутская область усиливает меря безопасности. Комментируя данный инцидент в своем телеграм-канале, губернатор Приангарья Игорь Кобзев 26 сентября заявил:

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

Стрелка сразу задержали. И он обязательно будет наказан! В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы наоборот должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз.

Я очень надеюсь, что врачи сделают все возможное, чтобы Александр Владимирович выжил. Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие».

Как сообщало ИА REGNUM, военком Усть-Илимска получил не менее шести выстрелов в спину из обреза 26 сентября. Злоумышленник учинил стрельбы в то время, когда проводился инструктаж мобилизованных. Стрелок задержан.

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