Благовещенск, 26 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Отделы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) в Приамурье работают без выходных и до последнего посетителя. Рабочий день сотрудников учреждений увеличен в связи с мобилизацией жителей региона для участия в спецоперации по защите Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ЗАГС.

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За три дня в регионе было заключено 682 брака — это больше, чем за весь август. Это притом, что в последний месяц лета всегда много молодожёнов.

«Все ЗАГСы Амурской области работают в усиленном режиме без выходных и с продлением рабочего времени отделов и отделений ЗАГС до последнего посетителя. Всего за последние три дня органы ЗАГС Амурской области составлено более 2000 записей актов гражданского состояния, а это почти месячная норма», — также отметили в управлении ЗАГС.

Как сообщало ИА REGNUM, в одной из торговых точек в Амурской области, где продавали военную экипировку, покупатели заметили на стенах флаги США, Германии, Великобритании и Канады. На владельцев магазина поступила жалоба.