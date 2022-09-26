Донецк, 26 сентября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Куйбышевский и Киевский районы Донецка обстреляны ВСУ. Об этом 26 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 8:14 зафиксированы удары с позиций в Орловке. По Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка выпустили семь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские войска совершили обстрел Донецка и посёлка Гольмовский.