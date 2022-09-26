Екатеринбург, , 09:40 — REGNUM В Екатеринбурге двое местных жительниц предстали перед судом за кражи мобильных телефонов в общественном транспорте. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Серию краж женщины совершили в декабре 2021 года. Они искусственно создавали давку в автобусе, после чего похищали телефоны и банковские карты пассажиров.

Суд приговорил одну из свердловчанок к лишению свободы на срок два года четыре месяца. Её соучастнице назначили штраф в 40 тыс. рублей. Найденные у женщин телефоны вернули владельцам.