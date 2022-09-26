Оренбург, , 09:21 — REGNUM В Оренбургской области во время проведения голосования на референдумах о вхождении Донбасса и освобождённых территорий [б. УССР] организована работа мобильных групп. Выездные бригады зарубежных комиссий референдумов побывали в 29 районах и городах региона, предоставив возможность проголосовать проживающим там жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщили в Избирательной комиссии Оренбуржья.

Голосование OpenClipart-Vectors

Избирательные участки будут работать ещё два дня (26-27 сентября). В облизбиркоме отметили, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас находятся в Оренбургской области, не скрывают своего желания принять участие в этом событии. Они голосуют на участках и на дому.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Донбассе и на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей 23 — 27 сентября проходят референдумы о воссоединении с Россией.