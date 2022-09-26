Усть-Илимск, Иркутская область, 26 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Военком Усть-Илимска (Иркутская область) получил тяжёлое ранение в результате стрельбы 26 сентября. Как сообщает телеграм-канал «112 » и ряд местных СМИ, не менее шести выстрелов в спину из обреза сделал злоумышленник в то время, когда военком проводил инструктаж мобилизованных. Стрелок задержан. Выяснилось, что это 25-летний местный житель Р., опубликованы видеокадры с задержанным.

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После допроса и предъявления обвинения, его ждёт психолого-психиатрическая экспертиза.

Пострадавший в крайне тяжёлом состоянии находится в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, в России началась частичная мобилизация. В Приангарье мобилизованные получат единовременную выплату, размер которой составит 100 тыс. рублей. Средства на эти цели будут выделены из областного бюджета.

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