Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Каких-либо тайных переговоров об урегулировании конфликта на территории б. УССР не проводится, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

Энтони Блинкен U.S State Department

По его словам, никаких переговоров нет, так как Россия в данный момент не проявляет никакой готовности к конструктивным обсуждениям.

«Если и когда это изменится, мы сделаем всё, чтобы поддержать дипломатический процесс», — подчеркнул Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, российская сторона возлагает ответственность за срыв и заморозку политического процесса на киевский режим. Киев публично отказывается от переговоров.

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