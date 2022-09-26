Усть-Илимск, Иркутская область, 26 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Мужчиной, который открыл стрельбу в военкомате в Усть-Илимске Иркутской области оказался 25-летний местный житель Руслан Зинин. Об этом 26 сентября сообщает телеграм-канал Baza.

Цитата из х/ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. Великобритания, США Идентификация личности

К сообщению прикреплена видеозапись, на которой задержанный называет своё имя и место жительства, а также рассказывает, что он является безработным.

Кроме того, указывается, что стрелявший перед тем, как открыть огонь по военкому Усть-Илимска Александру Елисееву, заявил: «Сейчас все поедем домой».

При этом отмечается, что сам Зинин должен был быть 26 сентября мобилизован и пока неясно, как он прошёл в военкомат с оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что неизвестный мужчина, открывший стрельбу в военкомате в Усть-Илимске Иркутской области, задержан.