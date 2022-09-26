Иностранные наблюдатели оценили ход референдумов в Крыму
Симферополь, 26 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Процесс голосования, организованный на территории Крыма на референдумах по вопросу воссоединения с Россией республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, проходит открыто и прозрачно. Об этом, как сообщили в пресс-службе правительства, заявили 25 сентября иностранные наблюдатели.
Наблюдатель из ЮАР Кулекани Мондли Скосана подчеркнул, что референдум является отражением права на суверенитет, самоопределение и на мирную жизнь, а также выразил поддержку населению регионов, которые сейчас проходят через процедуру референдума. Высокий уровень организации голосования отметил и Энрике Домингес из Бразилии.
Как сообщало ИА REGNUM, референдумы по вопросу воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проводятся с 23 по 27 сентября. Голосование организовано в том числе в российских регионах, в которых находятся вынужденные переселенцы с этих территорий.