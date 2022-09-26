Симферополь, 26 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Процесс голосования, организованный на территории Крыма на референдумах по вопросу воссоединения с Россией республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, проходит открыто и прозрачно. Об этом, как сообщили в пресс-службе правительства, заявили 25 сентября иностранные наблюдатели.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум по вопросу присоединения к России

«В рамках наблюдения мы увидели, что у людей есть свобода на самоопределение, свобода на выражение собственного мнения, нигде и никто не навязывал какое-либо мнение голосующим гражданам. Мы увидели своими глазами как происходит избирательный процесс, и убедились, что все организовано с учетом демократических ценностей, все процессы являются легитимными», — сказал наблюдатель Тапива Масенда из Зимбабве.

Наблюдатель из ЮАР Кулекани Мондли Скосана подчеркнул, что референдум является отражением права на суверенитет, самоопределение и на мирную жизнь, а также выразил поддержку населению регионов, которые сейчас проходят через процедуру референдума. Высокий уровень организации голосования отметил и Энрике Домингес из Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы по вопросу воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проводятся с 23 по 27 сентября. Голосование организовано в том числе в российских регионах, в которых находятся вынужденные переселенцы с этих территорий.