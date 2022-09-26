Петрозаводск, , 09:24 — REGNUM В Республике Карелия 26 сентября начала работу оперативная группа, которая будет изучать жалобы по вопросам частичной мобилизации. Об этом в своих социальных сетях заявил губернатор региона Артур Парфенчиков.

Колл-центр Дарья Антонова, ИА REGNUM

Глава республики подписал распоряжение о создании группы и возглавил её, туда также вошли представители военных комиссариатов, администрации региона, военной прокуратуры и другие.

«Оперативная группа будет принимать рекомендации по существу жалобы и направлять их в уполномоченные органы для принятия решения, включая принятие мер прокурорского реагирования», — уточнил Парфенчиков.

Обращения будут приниматься разными способами: по электронной почте mob@govrk. bizml.ru, в оперативной группе в социальной сети «ВКонтакте», по номеру телефона 8 (814-2) 76-26-76 с 8:00 до 20:00 или напрямую по адресу: Петрозаводск, пр. Ленина, 19 (вход со стороны министерства финансов).

Напомним, что в Карелии запустили горячую линию по вопросам о частичной мобилизации. Часть поступающих вопросов разъяснил ранее и глава региона.

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