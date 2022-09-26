Челябинская область, 10 января, 2005, 16:06 — ИА Регнум. С 2005 года на металлургическом комбинате вводится в действие новая редакция Политики ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" в области промышленной безопасности и охраны труда.

В этом документе, в частности, сказано, что стратегическая цель предприятия в области промышленной безопасности и охраны труда - обеспечение здоровых и безопасных условий труда, промышленной безопасности опасных производственных объектов и достижение технически приемлемого и экономически обоснованного уровня риска.

В качестве важнейших целей в области промышленной безопасности и охраны труда также называются обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья своих работников в процессе трудовой деятельности; выполнение требований действующего законодательства, международных соглашений, отраслевых нормативных требований, локальных нормативных актов в области промышленной безопасности, охраны труда и здоровья; соответствие промышленной безопасности современным достижениям науки и техники; реализация результативной системы производственного контроля и контроля охраны труда; повышение культуры труда.