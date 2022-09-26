Сеул, 26 сентября 2022, 09:19 — REGNUM Правительство Южной Кореи закупит 450 тыс. тонн риса для госрезерва с целью стабилизации цен. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя правящей партии «Сила народа» Пак Чжон Ха.
Известно, что объём закупки на 100 тыс. тонн больше, чем в 2021 году. Нынешний показатель является самым большим с 2005 года.
Закупочная цена, по которой будет куплен рис, пока не известна. Среднерыночная цена будет рассчитана с 5 октября по 25 декабря.
В текущем году правительство выделило на закупку риса 1 трлн вон (~$703 млн).
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