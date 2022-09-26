Москва, 26 сентября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Министерство финансов России намерено ослабить нагрузку на сталелитейный сектор, но при этом увеличить нагрузку на угольный сектор, пишет 26 сентября «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Ставки для угля подрастут на 380 руб. за тонну. Помимо введения экспортных пошлин вырастет и НДПИ на уголь, что позволит собрать с отрасли в бюджет дополнительно 30 млрд рублей в год.

Отмечается, что рентные налоги на горно-металлургический комплекс, в том числе НДПИ, экспортные пошлины на уголь и удобрения, а также акциз на сталь, составят 270 млрд руб. в 2022 году, 217 млрд руб. в 2023 году, 226 млрд руб. в 2024 году и 232,2 млрд руб. в 2025 году.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Россия нашла покупателей на уголь, от которого отказались страны ЕС, на Востоке.

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