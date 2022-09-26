Ярославль, 26 сентября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Ярославской области возбуждено уголовное дело после ДТП В Ярославском районе, в котором погибли 4 человека. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области.

СУ СК России по Ярославской области Место аварии

Авария случилась 25 сентября в 20:50 на трассе М-8.

«По предварительной информации мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем «Хендэ Туксон», выехал на полосу встречного движения, произвел столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес» под управлением мужчины 1965 года рождения», — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области подробности ДТП.

В результате аварии погибли водитель и три пассажира «Хендэ» — 43-летняя женщина, 14-летний мальчик и 8-летняя девочка. Сейчас по факту ДТП ярославским СКР возбуждено уголовное дело.