Киев, 26 сентября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Данные сотрудников разведки киевского режима, работающих в разных странах мира, опубликовали хакеры группировки RaHDit.

Colin Хакер

Всего выложены записи о 1,5 тыс. сотрудников внешней разведки Киева. В частности, указаны сведения о представителях спецслужб, работающих в посольствах оккупационного режима по всему миру, а также в международных организациях.

В частности, киевские разведчики работают в структурах ООН, ЕС и НАТО.