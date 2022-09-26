Донецк, 26 сентября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Калининский и Киевский районы Донецка, сообщили 26 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:40 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Калининский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские каратели совершили обстрел Донецка и посёлка Гольмовский.

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