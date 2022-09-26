Усть-Илимск, Иркутская область, , 09:16 — REGNUM Неизвестный мужчина, открывший стрельбу в военкомате в Усть-Илимске Иркутской области, задержан. Об этом 26 сентября сообщает телеграм-канал Baza.

Задержание Publicdomainpictures.net

Отмечается, что стрелявший был оперативно задержан, а пострадавший в результате стрельбы начальник призывной комиссии — госпитализирован.

Также к сообщению прикреплена видеозапись, сделанная одним из очевидцев, на которой видно, как неизвестный мужчина в одежде защитного цвета производит выстрел в помещении военкомата, после чего оттуда убегают люди.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября стало известно, что напавший на вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер житель Буэнос-Айреса Фернандо Сабага Монтиель, а также его невеста Бренда Улиарте, останутся под арестом до окончания следствия.