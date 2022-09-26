Орел, 26 сентября 2022, 09:16 — REGNUM Частичная мобилизация в Орловской области началась с 25 сентября, об этом в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.
С 25 сентября военкоматы начали рассылать повестки по отдельным военно-учетным специальностям.
Он также сообщил, что при возникновении вопросов можно обращаться на телефон горячей линии 122, который будет работать с 26 сентября с 8:30 до 17:00. Также глава региона сообщил, что о возникновении сложностей можно писать ему в личные сообщения на странице в «ВКонтакте».
Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России началась с 21 сентября. Накануне, 25 сентября, глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о фактическом её завершении в регионе.