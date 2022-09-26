Орел, 26 сентября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Частичная мобилизация в Орловской области началась с 25 сентября, об этом в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

С 25 сентября военкоматы начали рассылать повестки по отдельным военно-учетным специальностям.

«Для того, чтобы избежать недоработок и нарушений законодательства, мы совместно с военным комиссариатом области, районными комиссариатами и ведомствами правительства в последние дни отработали большой перечень вопросов, который включает в себя необходимость сохранения жизнедеятельности нашего региона и обеспечение его безопасности», — уточнил Клычков.

Он также сообщил, что при возникновении вопросов можно обращаться на телефон горячей линии 122, который будет работать с 26 сентября с 8:30 до 17:00. Также глава региона сообщил, что о возникновении сложностей можно писать ему в личные сообщения на странице в «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России началась с 21 сентября. Накануне, 25 сентября, глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о фактическом её завершении в регионе.