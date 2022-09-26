Улан-Удэ, 26 сентября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ правоохранители устанавливают родственников годовалого ребёнка. С заявлением об обнаружении мальчика ночью 26 сентября в полицию обратился местный житель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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По его словам, накануне он распивал спиртное, однако не помнит, с кем. Проснувшись, он обнаружил у себя дома ребёнка. Мальчик азиатской внешности, одет в белую майку и вязаный костюм голубого цвета и голубые пинетки.

«После осмотра медиков ребенок помещен в специализированное учреждение. Всех, кто располагает информацией о личности родителей малолетнего или его законных представителей, просим обратиться в полицию», — добавили в ведомстве.