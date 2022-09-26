Вашингтон, 26 сентября 2022, 09:16 — REGNUM Демократическая партия США в 2024 году «бросит» нынешнего президента страны Джо Байдена и призовет бывшую первую леди Хиллари Клинтон избираться в третий раз на пост главы Белого дома, заявил политический консультант и бывший советник Билла Клинтона Дик Морис 25 сентября в эфире радиостанции WABC.
По его словам, такое развитие событий может быть мотивировано опасением партии перед тем, что в списке кандидатов может оказаться радикальные представители левого поля партии.
Демократы «планируют избавиться от Байдена», заявил самопровозглашенный «тайный советник» бывшего президента Дональда Трампа, добавив, что Клинтон будет кандидатом от партии, если не появится другой кандидат от центристов.
По словам Морриса, Клинтон уже начала смещаться в сторону центра, заявив, что американцы не хотят открытых границ, и раскритиковав Байдена за то, что он обвинил республиканцев в приверженности «полуфашизму». Однако бывший госсекретарь 23 сентября сама сравнила последнее предвыборное мероприятие Трампа в Огайо с нацистским митингом.