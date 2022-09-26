Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Демократическая партия США в 2024 году «бросит» нынешнего президента страны Джо Байдена и призовет бывшую первую леди Хиллари Клинтон избираться в третий раз на пост главы Белого дома, заявил политический консультант и бывший советник Билла Клинтона Дик Морис 25 сентября в эфире радиостанции WABC.

Клинтон Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, такое развитие событий может быть мотивировано опасением партии перед тем, что в списке кандидатов может оказаться радикальные представители левого поля партии.

Демократы «планируют избавиться от Байдена», заявил самопровозглашенный «тайный советник» бывшего президента Дональда Трампа, добавив, что Клинтон будет кандидатом от партии, если не появится другой кандидат от центристов.

«Как только Байден выйдет из гонки, опрос покажет, что демократы склоняются к какому-то сумасшедшему радикалу вроде Гэвина Ньюсона или Берни Сандерса. Может быть, даже сама к Александрии Окасио-Кортес», — предположил Моррис.

«Это заставит лидеров Демократической партии пойти к Хиллари и сказать: «Послушайте, пожалуйста, примите участие в выборах еще раз. Нам нужно, чтобы вы спасли нас от сумасшедших левых, — продолжил он. — В противном случае Сандерс станет нашим кандидатом. Мы потеряем огромное число мест в Конгрессе. И мы проиграем в президентской гонке».

По словам Морриса, Клинтон уже начала смещаться в сторону центра, заявив, что американцы не хотят открытых границ, и раскритиковав Байдена за то, что он обвинил республиканцев в приверженности «полуфашизму». Однако бывший госсекретарь 23 сентября сама сравнила последнее предвыборное мероприятие Трампа в Огайо с нацистским митингом.