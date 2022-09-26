Брюссель, 26 сентября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. ЕС должен прекратить импорт алмазов из России, заявили пять из 27 стран союза в совместном предложении, с которым ознакомилось агентство Reuters. Но для того, чтобы ввести этот запрет, Евросоюзу требуется согласие всех стран-членов, однако ранее его отвергала Бельгия, где находится бриллиантовая столица мира — Антверпен.

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Ожидается, что Европейская комиссия представит официальное предложение о дополнительных санкциях на этой неделе.

Польша, Ирландия, Литва, Эстония и Латвия предложили ввести ответный запрет на импорт алмазов из России, чье предприятие «Алроса» является крупнейшей в мире компанией по объему добычи алмазов.

Антверпенский Всемирный алмазный центр заявил, что санкции лишат его около 30% бизнеса и принесут пользу конкурентам, а также добавил, что клиенты имеют право сами решать, нужны ли им драгоценные камни из России.

Однако официальный представитель ЕС и дипломат, участвующий в подготовке новых мер против России, заявили Reuters, что ожидают от Бельгии снятия вето на запрет.

После того как Еврокомиссия официально выступит с предложением новых санкций, дипломаты и министры будут вести переговоры до достижения консенсуса, в противном случае вопрос будет передан на рассмотрение лидерам 27 стран на встрече в Праге 6–7 октября.