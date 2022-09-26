Торсхавн , Дания, , 09:14 — REGNUM Сборная Фарерских островов одержала победу над командой Турции в матче футбольной Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Фарерские острова

В составе сборной Фарерских островов голы забили Вильормур Давидсен на 51-й минуте и Йоан Эдмундссон на 59-й. В составе турецкой команды отличился Сердар Гюрлер на 89-й минуте.

На сегодняшний день сборная Турции заняла первое место в турнирной таблице группы 1 Лиги С и вышла в Лигу B, на счету команды 13 очков. Команда Фарерских островов стала третьей с восемью очками.

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