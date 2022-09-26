Бухарест, , 09:14 — REGNUM В медицинских учреждениях и аптечных сетях Румынии наблюдается катастрофическая нехватка лекарств, которая может привести к коллапсу системы здравоохранения страны. Об этом 26 сентября со ссылкой на заявление главы румынского минздрава Александру Рафила сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По словам Рафила, причиной сложившейся ситуации является несогласованность работы фармацевтических предприятий на румынском рынке в условиях единого европейского рынка.

«По законам ЕС мы должны импортировать медикаменты по минимальной цене, в то время как наши производители лишены возможности необходимых дотаций», — отметил, в частности, он.

Независимые источники в Румынии утверждают, что в ряде клиник страны запасов лекарственных средств осталось на несколько недель. В ряде лечебных заведений пациенты вынуждены лично осуществлять закупки препаратов в США, Индии и Китае.