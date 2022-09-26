Москва, 26 сентября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы расчётов самоходных артиллерийских установок большой мощности 2С7М «Малка» Южного военного округа (ЮВО) в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 26 сентября Минобороны России.

Mil.ru САУ «Малка»

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российские САУ 2С7М «Малка» выходят на огневые позиции, подготавливаются к ведению огня, получаю координаты и стреляют, а также поражение целей.

Помимо того, указывается, что при контрбатарейной борьбе артиллеристы ВС России наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ, уничтожая бронированную технику, артиллерийские и миномётные батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки киевских нацистов.

Кроме этого, отмечается, что контроль поражения целей и корректировка огня осуществляется с использование беспилотников.

»…Боевой дух на высшем уровне. Находимся в боевой готовности и готовы выполнять любые задачи. Россия в любом случае победит. Победа за нами!» — рассказал командир артиллерийской установки с позывным «Кизляр».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Курганской области для мобилизованных проведут краткое дополнительное обучение в центрах сбора.