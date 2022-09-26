Москва, 26 сентября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Режим ограничений на полёты самолётов в 11 российских аэропортов продлён до 2 октября. Об этом 26 сентября сообщает сайт ведомства.

Самолет

Ограничения были впервые введены в феврале 2022 года на фоне начала специальной военной операции России на территории бывш. УССР.

Ограничены полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России. Пассажирам предложено воспользоваться альтернативными видами транспорта или доступными для перевозок воздушными гаванями.