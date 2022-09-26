Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Начался съёмочный процесс второго сезона сериала «Наш флаг означает смерть». Об этом пишет портал Collider.

Американский сериал «Наш флаг означает смерть» Кадр из трейлера

Шоураннером новых эпизодов выступит Дэвид Дженкинс, занимавший аналогичную должность в первом сезоне. Дата выхода второго сезона пока что не раскрывается.

Напомним, сериал «Наш флаг означает смерть» рассказывает об аристократе Стиде Боннете, который отказывается от привычного образа жизни, став пиратом. Главные роли в проекте исполняют Рис Дарби, Тайка Вайтити и Кристиан Нэрн.

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