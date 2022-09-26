Москва, 26 сентября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В открытый доступ попали данные о 1500 сотрудников службы внешней разведки киевского режима. Данные на сайте «Немезида» опубликовали российские хакеры из группировки RaHDIt («Злые русские хакеры»).

Хакер

Сообщается, что в списке значатся данные представителей разведки, работающей под прикрытием посольств более чем в 20 государствах. Среди них США, Франция, Италия, Германия, Польша, Венгрия, Греция, Азербайджан, Аргентина, Ирак, ЮАР и Таджикистан.

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В Сеть также попали данные киевских разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля хакеры группы RaHDit («Злые русские хакеры») выявили российских граждан, сотрудничающих с военной разведкой киевского режима, и передали данные компетентным органам. Хакеры обнародовали данные сотрудников Главного управления разведки минобороны режима Зеленского и связанных с ним людей. Всего были выложены в общий доступ данные 2,5 тыс. человек.