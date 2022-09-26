Улан-Удэ, , 09:02 — REGNUM Обязательный срок пребывания в зоне проведения специальной военной операции не определён. Об этом заявили представители военкомата Бурятии, передали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

СВО в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что срок пребывания зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач. Военнослужащих на этот период полностью обеспечивают боевой экипировкой, питанием и необходимыми лекарствами.

«Но мобилизованный может взять в военчасть продукты длительного хранения и нерецептурные лекарства, с учётом особенностей организма и наличия хронических заболеваний», — отметили в военкомате.

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