Анкара, 26 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании правительства намерен обсудить шаги для снятия препятствий в отношении российских туристов, использующих карту «Мир», передает газета Sabah.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Отмечается, что в повестку дня правительства будут включены международные отношения, ситуация с проектом доступного социального жилья, а также положение в Турции российских туристов.

«После санкционных шагов и призывов Европейского союза в отношении карт, используемых российскими туристами в Турции, будет проведена оценка того, какие шаги можно предпринять, чтобы российские туристы не стали жертвами ситуации», — пишет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил турецким министрам совместно с Россией разработать альтернативу платёжной системе «Мир».

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