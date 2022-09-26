Лондон, 26 сентября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Жителям Великобритании приходят счета за отопление, цифры в которых вызывают бурную эмоциональную реакцию. Сообщения об этом распространяют социальные сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Как получилось, что из более чем трёх тысяч фунтов мой баланс потребления газа в доме превратился в минус 83 тысячи фунтов? У нас обычное домохозяйство, семья из четырёх человек», — пишет одна из пользователей Twitter. Скриншот поста ее поста и электронного лицевого счета публикует телеграм-канал Пул №3.

Женщина рассказала, что не может достучаться ни до кого уже неделю.