Оренбург, 26 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Возле основных международных автомобильных пунктов пропуска между Оренбуржьем и Казахстаном уже несколько суток наблюдаются огромные очереди. Об этом сообщают СМИ.

Очередь

Пробки образовались на пунктах пропуска в Орске, а также «Маштаково» и «Сагарчин». Вереница автомобилей растянулась на несколько километров. Многие люди пересекают границу пешком. О серьезных инцидентах на КПП или незаконных отказах в выезде в эти дни не сообщалось, пишет «Оренбург Медиа».

В свою очередь ural56.ru отмечает напряжённую обстановку. Пешая очередь движется со скоростью примерно 10 человек в час. Люди, имеющие на руках туристические путевки, рискуют не улететь на отдых. Поездка на такси от границы до Актобе стоит 2,5 тыс. рублей.