Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Существенный шаг назад сделал Тегеран в отношении восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, скорых перспектив для этого США не видят. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил в интервью CBS.

По его словам, иранская сторона пытается внести в повестку переговоров сторонние вопросы, с чем США просто не могут согласиться. Ответ Тегерана на последние предложения европейских партнёров «стал существенным шагом назад».

«Мы не приемлем плохой сделки», — подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что в не видит в ближайшей перспективе каких-либо возможностей прийти к заключению соглашения.

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