Чита, 26 сентября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Более 2,7 тысячи забайкальцев заключили социальные контракты для преодоления жизненных трудностей, сообщает 26 сентября телеграм-канал правительства региона.

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По поручению губернатора Александра Осипова, в приоритете заключение соцконтрактов, направленных на ведение личного подсобного хозяйства и осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.

«Мы близимся к окончанию выдачи социальных контрактов. По вашему поручению наибольшее количество мы отдали следующим направлениям деятельности — это осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, вместо запланированного показателя 500 контрактов заключили 527, что выше на 5%, а также ведение личного подсобного хозяйства — определили для себя 728 контрактов, сейчас уже заключено 670, заявки по-прежнему принимаем», - пояснила вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова.

Расчетное количество социальных контрактов в 2022 году — 2 915, на сегодняшний день заключено 2 756 (94,5%) на 290,2 миллиона рублей. Всего на эти цели предусмотрено 358,99 миллиона рублей.

«По результатам девяти месяцев мы сделаем анализ, каким образом ведётся предпринимательская деятельность теми, кому был выдан социальный контракт в начале года, и каким образом у них теперь складывается жизненная ситуация», — отметила вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, решения о выплатах по социальному контракту, принятые в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, уже приняты. Претендовать на поддержку в виде социального контракта могут малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Семьи заключают соцконтракт с органами социальной защиты, которые берут их на сопровождение. Социальный контракт предусматривает взаимные обязательства государства и получателя социальных услуг.

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