Уфа, 26 сентября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Гранулированные корма предложили производить инвесторам в Башкирии. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Александр Погожев ИА REGNUM Корм для животных

Сообщается, что в регионе разработали инвестиционное предложение для инвесторов, предполагающее создание производства гранулированных кормов в Гафурийском районе. На реализацию данного проекта нужно будет направить 108,4 млн рублей, в результате будет создано 20 новых рабочих мест.

«На сегодняшний день производство кормов — одна из важнейших составляющих промышленности. С уходом некоторых компаний, отечественные производители могут начать работать в данном направлении, развивая политику ипортозамещения. Более того, в Башкирии имеется достаточный сырьевой потенциал, который позволит предприятию работать стабильно», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития регионаНаиля Габбасова.

Сообщается, что в республике уже подобрали земельный участок в селе Красноусольский. Производственный цех планируется разместить на территории бывшего предприятия «Красноусольский стекольный завод», на котором расположены производственные, административные, складские помещения. Отмечается, что данное инвестиционное предложение содержит предлагаемые меры господдержки.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии более трех тысяч позиций вошли в перечень товаров, которые смогут прийти на смену импортным аналогам.

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