Джакарта, 26 сентября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Взрыв, прогремевший в полицейском общежитии в Гроголе, Центральная Ява, привел к жертвам, сообщает CNN Indonesia.

Portalsatu.com Взрыв

В результате взрыва пострадал один полицейский. Пострадавшего срочно доставили в больницу.

На место происшествия была направлена группа обезвреживания бомб, а также установлена полицейская линия. По первоначальным сообщениям, взорвался пакет в коричневом картонном контейнере.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Индонезии закрыла доступ к государственному дворцу Джакарты из-за демонстрации.

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