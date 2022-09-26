Пекин, 26 сентября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В общей сложности 2296 делегатов были избраны для участия в предстоящем ХХ Съезде Коммунистической партии Китая (КПК), говорится в официальном заявлении, передает 25 сентября агентство Синьхуа.

XIX Съезд Компартии Китая. 2017

Под руководством мыслей товарища Си Цзиньпина о социализме с китайскими особенностями в новую эру, делегаты были избраны в соответствии с Партийной Конституцией, требованиями Центрального комитета КПК, приняв методы, требуемые Центральным комитетом КПК. Этот процесс подтвердил природу и цели партии, поддержал и укрепил общее руководство партии и полностью воплотил внутрипартийную демократию, говорится в заявлении.

Делегаты состоят из выдающихся членов КПК, которые обладают высокой идеологической и политической квалификацией, имеют хороший стиль работы и высокие моральные стандарты, компетентны в обсуждении государственных дел и добились замечательных достижений в своей работе, говорится в заявлении.

Спектр делегатов является широко репрезентативным, что соответствует требованиям, установленным Центральным комитетом КПК в отношении пропорций делегатов из различных секторов и слоев общества, говорится в заявлении.

Среди делегатов члены партии, как занимающие руководящие должности, так и работающие на передовой, значительное число женщин-членов партии и представителей групп этнических меньшинств, а также представители различных секторов, включая экономику, науку и технологии, национальную оборону, судебную систему, прокуратуру и сектор общественной безопасности, образование, публичность, культура, здравоохранение, спорт и социальное управление, говорилось в нем.

Соответствие требованиям этих делегатов будет проверено специальным обзорным комитетом до того, как они примут участие в предстоящем конгрессе.