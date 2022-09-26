Тикси, Якутия, 26 сентября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В посёлке Тикси Булунского района Якутии ветродизельная электростанция позволила сэкономить более 500 тонн топлива почти за два года. Тем самым привёл к снижению выбросов вредных веществ в атмосферу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Нащёкин Дмитрий Ветряк

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Энергообъект работает в условиях Крайнего Севера — Тикси находится за полярный кругом. Мощность станции составляет 3,9 МВт. Её роль сочли важной представители Минвостокразвития РФ и Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Федерального Собрания. Значимость комплекса в дальнейшем будет только возрастать, уверены они — Якутия может нарастить долю выработки возобновляемой энергии в Арктике с 0,9 до 10% в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, строить ветродизельный комплекс в Тикси начали в 2017 году, он начал работать в конце 2020 года. Проект был реализован совместно с ПАО «Русгидро».