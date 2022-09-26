Вена, 26 сентября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Сборная Хорватии одержала победу над командой Австрии в матче футбольной Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Fifa.com Лука Модрич

В составе сборной Хорватии голы забили полузащитник Лука Модрич на шестой минуте, нападающий Марко Ливайя на 69-й и защитник Деян Ловрен на 72-й. У австрийцев отличился хавбек Кристоф Баумгартнер на девятой минуте.

Сборная Хорватии заняла первое место в турнирной таблице группы 1 Лиги А и вышла в плей-офф турнира, на счету команды 13 очков. Команда Австрии стала четвёртой с четырьмя очками.