Сеул, , 08:53 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали незначительный рост уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные исследовательской компании Realmeter.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Republic of Korea

Согласно результатам опроса, проведенного с 19 по 23 сентября среди 2533 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 34,6%, что на 0,2% больше по сравнению с опросом, проводившимся неделю назад.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 62,2% респондентов. Показатель сократился на 1%.

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» упал на 0,8%, до 37,5%, а оппозиционной Демократической партии «Тобуро» — на 1,2%, до 45%.