Сеул, 26 сентября 2022, 08:53 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали незначительный рост уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные исследовательской компании Realmeter.
Согласно результатам опроса, проведенного с 19 по 23 сентября среди 2533 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 34,6%, что на 0,2% больше по сравнению с опросом, проводившимся неделю назад.
Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 62,2% респондентов. Показатель сократился на 1%.
Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» упал на 0,8%, до 37,5%, а оппозиционной Демократической партии «Тобуро» — на 1,2%, до 45%.