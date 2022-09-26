Астана, 26 сентября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новым командующим военно-воздушными силами Руслана Кунурова. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Кунуров Руслан Зарлыкович назначен командующим военно-воздушными силами сил воздушной обороны вооружённых сил Республики Казахстан», — говорится в обнародованном распоряжении президента.

Ранее этот пост занимал Нурболат Топаев. Он сегодня был освобождён от этой должности другим распоряжением. Топаев возглавлял военно-воздушные силы с сентября 2019 года.

Причина смены командующего не сообщается.