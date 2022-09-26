Курган, 26 сентября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Курганской области для мобилизованных проведут краткое дополнительное обучение в центрах сбора. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Оперативный штаб Курганской области Вадим Шумков

Губернатор курганской области Вадим Шумков отметил, что регион берёт на себя все основные расходы и вопросы по организации мобилизационного процесса — от транспорта до питания и частично вещевого обеспечения.

«Мы пока не знаем, насколько быстро и эффективно будут организованы вопросы боевого слаживания в подразделениях, куда пойдут наши парни. А потому поручаем нашим ребятам, имеющим реальный свежий боевой опыт, для того, чтобы нашим парням в центрах сбора поясняли и эти ключевые моменты. Туда же войдут медики для разъяснения вопросов оказания первичной военно-медицинской помощи. Это то, что мы должны и можем организовать сейчас для наших парней, чтобы обеспечить им максимальные шансы оставаться живыми и здоровыми», — пояснил цели учёбы Вадим Шумков.

Курганский губернатор обратился к военкомам с просьбой избегать чёрствости и формализма в проведении мобилизации.

«Для нас это прежде всего чьи-то отцы, мужья, сыновья, — подчеркнул Вадим Шумков. — У меня большая просьба к вам, кто непосредственно осуществляет призыв, не отговариваться тем, «что это такая система». Любую систему формируют конкретные люди, и она всегда представляет из себя то и выглядит именно так, как выглядят и что представляют из себя эти люди. Наша общая задача: провести призыв максимально корректно и слаженно, не устраивая бардака и чехарды».

Как ранее заявил заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков в эфире «Соловьев Live», российская мобилизационная система должна быть максимально открыта и публична, так как она фактически затрагивает десятки миллионов жителей России.