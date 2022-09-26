Канберра, , 08:51 — REGNUM Австралийский и новозеландский доллары достигли новых минимумов на торгах в понедельник 23 сентября, так как встревоженные трейдеры вкладывают средства в безопасный доллар, передает агентство Reuters.

Австралийские доллары Bankiros.ru

Австралийский доллар упал до $0,6487 — это самый низкий уровень с мая 2020 года, но затем вновь поднялся к отметке $0,6528. Это произошло после его падения на 1,7% на торгах в пятницу 23 сентября.

Новозеландская валюта снизилась на 0,3% до $0,5726, то есть на 1,7%, приблизившись к 11-летнему минимуму в $0,5469, достигнутому в первые дни пандемии.

Инвесторы ожидают худшего на фоне недоверия к финансовым планам Великобритании, объявленным 23 сентября. Фунт упал до рекордно низкого уровня, а индекс доллара вырос до максимума с 2002 года.

Также на валюты давит пессимизм в отношении мировой экономики, и особенно Китая, в сочетании с падением цен на сырьевые товары.

«Мы значительно снизили наш целевой показатель по австралийскому доллару на конец 2022 года до $0,65 (с $0,69), — сказал главный экономист одного из крупнейших банков Австралии Westpac Билл Эванс 23 сентября. — Это значит, что в оставшуюся часть 2022 года будут периоды, когда австралийский доллар будет торговаться ниже уровня $0,65, учитывая высокую волатильность на валютных рынках на сегодняшний день».

Тем не менее Эванс ожидает, что курс австралийской валюты вырастет по отношению к доллару в 2023 году, причем большая часть восстановления придется на вторую половину года.

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