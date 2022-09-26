Москва, 26 сентября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В понедельник, 26 сентября, в столице России ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха в городе составит +10… +12 °C. Об этом 26 сентября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

Также указывается, что ветер западного направления будет дуть со скоростью 3-8 м/с, атмосферное давление составит 743 мм рт. столба.

Кроме этого, отмечается, что в ночь на 27 сентября в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха +4… +6 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что до конца сентября в столице России будет наблюдаться холодная и дождливая погода, температура воздуха в первой половине грядущей недели не поднимется выше +12 °C.