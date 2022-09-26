Грозный, , 08:49 — REGNUM В Чечне завершился фестиваль культуры и спорта народов Юга России. В 2022 году он проводился в 12-й раз. Победила в нем команда Чечни. Второе место занял Дагестан, на третьем — спортсмены из Краснодарского края.

Чечня Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Нынешний фестиваль проходил в новом статусе — ранее он носил название фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. По распоряжению главы правительства РФ Михаила Мишустина с 2021 года география его участников распространилась еще на один округ — Южный федеральный.

В Чечню для участия в мероприятии съехались сотни представителей из 17 субъектов РФ и других регионов, в том числе из Донецкой и Луганской Народных Республик, из Абхазии.

«Каждая команда стремилась покорить зрителей и доказать своё превосходство на спортивной арене. С твёрдой уверенностью можно сказать, что все ожидания были сполна оправданы. С гордостью сообщаю, что по итогам соревновательных дней первенство в фестивале взяла команда Чеченской Республики», — написал об итогах фестиваля глава Чечни Рамзан Кадыров .

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