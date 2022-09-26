Калуга, 26 сентября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Первый в этом учебном году «Урок цифры» в рамках национального проекта «Цифровая экономика» будет посвящен искусственному интеллекту в стартапах. Проект адресован учащимся 1–11 классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. «Урок цифры» по искусственному интеллекту в стартапах пройдёт в период с 26 сентября по 16 октября во всех школах региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки Калужской области.

урокцифры. рф В калужских школах «Урок цифры» посвятят искусственному интеллекту

Цель урока — привлечь внимание учащихся к сфере искусственного интеллекта, предоставить им возможность реализовать свои идеи, продемонстрировать, какие задачи может решать искусственный интеллект посредством технологий компьютерного зрения, обработки естественного языка и аналитики больших данных. Разработчики проекта к очередному «Уроку цифры» подготовили для педагогов дистанционное обучающее мероприятие. Учителям помогут разобраться в методических материалах, больше узнать о технологическом предпринимательстве и передать знания о запуске собственных стартапов школьникам.

Организаторами «Урока цифры» традиционно выступают Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с ведущими отечественными технологическими компаниями — лидерами цифровой трансформации.